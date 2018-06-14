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Ердоган обіцяє скасувати надзвичайний стан у разі свого переобрання

НовиниПолітика    14.06.2018 - 16:42
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Президент Туреччини підкреслив, що режим надзвичайного стану не вплинув на виборчі кампанії його опонентів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє скасувати надзвичайний стан у разі свого переобрання. Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.

"Якщо я продовжу працювати (на посаді президента, - ред.), перше, що я зроблю після 24 червня, буде скасування надзвичайного стану", - підкреслив турецький лідер.

За його словами, такий крок "не означав би повне його (надзвичайного стану, - ред.) скасування без можливості поновлення".

Ердоган підкреслив, що режим надзвичайного стану не вплинув на виборчі кампанії його опонентів. Так, дострокові президентські і парламентські вибори в Туреччині відбудуться 24 червня.

Нагадаємо, у квітні президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів 24 червня. Спочатку вибори планували провести в листопаді 2019 року.

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Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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