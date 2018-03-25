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Интервью

Эрдоган обещает в ближайшее время занять сирийский Таль-Рафат

НовостиПолитика    25.03.2018 - 21:56
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/jhahnEU)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/jhahnEU)

Эрдоган анонсировал завершение операции "Оливковая ветвь" в Сирии

Турецкая армия планирует в ближайшее время занять город Таль-Рафат на северо-западе Сирии, который на данный момент контролируют курдские формирования. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, "освобождение Таль-Рафата" станет завершением операции "Оливковая ветвь". Кроме того, он призвал США к скорейшему выводу сирийского района Мюнбич из-под контроля курдов.

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мюнбича и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что, если курды не покинут данный район, то "Турция решит этот вопрос вместе с жителями Мюнбича".

Напомним, ранее Эрдоган назвал число ликвидированных в сирийском Африне курдов. По его словам, с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 3 747 бойцов курдских формирований. Он также объявил начало операции в иракском районе Синджар.

 

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Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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