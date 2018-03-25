Эрдоган назвал число ликвидированных в сирийском Африне курдов

Турция ликвидировала более 3,7 тыс. бойцов курдских формирований в Африне

С начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкая армия ликвидировала более 3,7 тыс. бойцов курдских формирований. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализованы 3 747 террористов. Он также объявил начало операции в иракском районе Синджар.

"Я заявлял о готовности войти в Синджар, и вот операции в этом районе уже начались. Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах. Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное - устранить угрозу терроризма. В истории турецкой государственности никогда не было фактов оккупации и захвата чужих земель, чего не скажешь о странах Запада", - отметил Эрдоган.

Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что Африн полностью освобожден от террористов. Также сообщалось, что турецкие саперы разминируют местность в данном сирийском регионе.