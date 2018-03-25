Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ердоган обіцяє найближчим часом зайняти сирійський Таль-Рафат

НовиниПолітика    25.03.2018 - 21:56
Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (twitter.com/jhahnEU)
Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (twitter.com/jhahnEU)

Ердоган анонсував завершення операції "Оливкова гілка" в Сирії

Турецька армія планує найближчим часом зайняти місто Таль-Рафат на північному заході Сирії, яке на даний момент контролюють курдські формування. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає агентство Anadolu.

За словами Ердогана, "звільнення Таль-Рафата" стане завершенням операції "Оливкова гілка". Крім того, він закликав США до швидкого виведення сирійського району Мюнбич з-під контролю курдів.

"Туреччина рука об руку з сирійськими братами в короткі терміни відновить інфраструктуру Мюнбича та забезпечить повернення біженців до рідних будинків", - заявив Ердоган.

Він також зазначив, що, якщо курди не покинуть цей район, то "Туреччина вирішить це питання разом з жителями Мюнбича".

Нагадаємо, раніше Ердоган назвав число ліквідованих у сирійському Афріні курдів. За його словами, з початку операції "Оливкова гілка" нейтралізовано 3 747 бійців курдських формувань. Він також оголосив початок операції в іракському районі Синджар.

 

Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет власного виробництва
Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top