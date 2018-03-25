Ердоган обіцяє найближчим часом зайняти сирійський Таль-Рафат

Ердоган анонсував завершення операції "Оливкова гілка" в Сирії

Турецька армія планує найближчим часом зайняти місто Таль-Рафат на північному заході Сирії, яке на даний момент контролюють курдські формування. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає агентство Anadolu.

За словами Ердогана, "звільнення Таль-Рафата" стане завершенням операції "Оливкова гілка". Крім того, він закликав США до швидкого виведення сирійського району Мюнбич з-під контролю курдів.

"Туреччина рука об руку з сирійськими братами в короткі терміни відновить інфраструктуру Мюнбича та забезпечить повернення біженців до рідних будинків", - заявив Ердоган.

Він також зазначив, що, якщо курди не покинуть цей район, то "Туреччина вирішить це питання разом з жителями Мюнбича".

Нагадаємо, раніше Ердоган назвав число ліквідованих у сирійському Афріні курдів. За його словами, з початку операції "Оливкова гілка" нейтралізовано 3 747 бійців курдських формувань. Він також оголосив початок операції в іракському районі Синджар.