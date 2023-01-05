Ердоган назвав теми майбутніх переговорів із Зеленським

"Обговоримо з Зеленським підсумки бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним та шляхи пом'якшення відносин РФ та України. Торкнемося теми "зернового коридору", експорту аміаку, добрив", - заявив турецький лідер на засіданні глав представництв правлячої Партії справедливості та розвитку в провінціях Туреччини.

При цьому він наголосив, що Туреччина націлена на просування діалогу Росії та України.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган зателефонував Путіну. Під час розмови вони обговорили Україну, Сирію та двосторонні відносини.

Крім того, Ердоган після переговорів з російським диктатором заявив, що Туреччина готова переробляти російське зерно на борошно для нібито постачання африканських країн.

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