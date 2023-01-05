Эрдоган назвал темы будущих переговоров с Зеленским

"Обсудим с Зеленским итоги беседы с президентом России Владимиром Путиным и пути смягчения отношений РФ и Украины. Затронем тему "зернового коридор", экспорта аммиака, удобрений", - заявил турецкий лидер на заседании глав представительств правящей Партии справедливости и развития в провинциях Турции.

При этом он подчеркнул, что Турция нацелена на продвижение диалога России и Украины.

Напомним, сегодня Эрдоган позвонил Путину. В ходе разговора они обсудили Украину, Сирию и двусторонние отношения.

Кроме того, Эрдоган после переговоров с российским диктатором заявил, что Турция готова перерабатывать российское зерно в муку для якобы поставок африканских стран.

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