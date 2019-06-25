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Ердоган назвав строки поставок російських С-400

Новини » Політика    25.06.2019 - 13:47
Ердоган назвав строки поставок російських С-400
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Глава Туреччини ще раз підкреслив, що Анкара не відступить від рішення про закупівлю ЗРК у РФ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що його країна почне отримувати російські зенітно-ракетні системи (ЗРС) С-400 у липні цього року. Про це повідомляє видання Anadolu, посилаючись на виступ турецького лідера на засіданні партії.

Він підкреслив, що питання постачання С-400 безпосередньо пов'язане з суверенними правами держави, і Анкара від прийнятого рішення закупити у Росії ЗРС "не відступить", незважаючи на погрози з боку Вашингтона.

"Я сподіваюся, що системи ППО С-400, які ми замовили, будуть доставлені в наступному місяці", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Ердоган заявив 19 червня, що його країна дуже скоро отримає російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Така заява прозвучала незабаром після того, як Ердоган сказав російському лідерові Володимиру Путіну, що в реалізації цієї угоди вже "немає дороги назад".

Так, Штати неодноразово заявляли, що С-400 несумісні з системами НАТО і попереджали про санкції і інші наслідки для Анкари, якщо ці комплекси ППО будуть поставлені до Туреччини.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про незмінність позиції офіційної Анкари щодо оборонного контракту з Росією.

США планують ввести санкції проти Туреччини Ердоган заявив, що Туреччина "дуже скоро" отримає російські С-400
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