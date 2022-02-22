Эрдоган назвал "неприемлемым" решение Путина признать "ЛДНР"

Глава Турции заявил, что ранее поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал стороны соблюдать международное право.

"Турция направила четкие сигналы относительно продолжающейся напряженности между Россией и Украиной и призывает к здравому смыслу и соблюдению международного права обеим сторонами. Он назвал признание президентом Владимиром Путиным сепаратистских регионов Украины "неприемлемым"", - говорится в сообщении.

Эрдоган добавил, что Турция "стремится к деэскалации напряженности в регионе", а также раскритиковал Запад за неэффективность Мюнхенского саммита по безопасности.

"На мой взгляд, Мюнхенская конференция была не чем иным, как саммитом НАТО", - заявил политик.