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Ердоган назвав "неприйнятним" рішення Путіна визнати "ЛДНР"

Автор: Наталія Юрченко

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував рішення Володимира Путіна визнати "ЛДНР". Він заявив, що такі дії Росії "неприйнятні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Глава Туреччини заявив, що раніше підтримував суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликав сторони дотримуватися міжнародного права.

"Туреччина направила чіткі сигнали щодо триваючої напруженості між Росією і Україною і закликає до здорового глузду і дотримання міжнародного права обом сторонами. Він назвав визнання президентом Володимиром Путіним сепаратистських регіонів України "неприйнятним"", - йдеться в повідомленні.

Ердоган додав, що Туреччина "прагне до деескалації напруженості в регіоні", а також розкритикував Захід за неефективність Мюнхенського саміту з безпеки.

"На мій погляд, Мюнхенська конференція була не чим іншим, як самітом НАТО", - заявив політик.

Нагадаємо, раніше глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну організувати в Стамбулі тристоронню зустріч щодо Донбасу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після визнання Росією "ЛДНР" Володимир Зеленський заявив про намір провести телефонні переговори з Ердоганом.

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