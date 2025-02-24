Ердоган: наступного року ми повинні відзначати річницю миру, а не війни

Як відзначив Ердоган, від самого початку Туреччина виступає проти повномасштабної війни й продовжує надавати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин. Зокрема закликав забезпечити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"На четвертий рік цієї війни ми чудово розуміємо, що щоразу збільшується потяг до дипломатії та переговорного процесу... Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином, я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир", - додав він.

У тому ж числі президент нагадав й про нещодавній візит його українського колеги Володимира Зеленського до Анкари. За його словами, тоді сторони обговорили внесок Туреччини, а також її готовність прийняти переговори.