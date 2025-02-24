RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Эрдоган: в следующем году мы должны отмечать годовщину мира, а не войны

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Как отметил Эрдоган, с самого начала Турция выступает против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"На четвертый год этой войны мы прекрасно понимаем, что каждый раз увеличивается тяга к дипломатии и переговорному процессу... Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил он.

В том же числе президент напомнил и о недавнем визите его украинского коллеги Владимира Зеленского в Анкару. По его словам, тогда стороны обсудили вклад Турции, а также ее готовность принять переговоры.

Отношения между Турцией и Украиной

Турция принимала активное участие в переговорах по обмену пленными между Российской Федерацией (РФ) и Украиной. В том же числе Анкара способствовала возвращению защитников "Азовстали".

Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна в Украине