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Bloomberg узнал, когда Эрдоган может поехать к Путину

Понедельник 28 августа 2023 16:14
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Bloomberg узнал, когда Эрдоган может поехать к Путину Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить возобновление "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам два турецких чиновника, знакомых с этим вопросом, Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября, после чего отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.

Встреча Эрдогана и Путина

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.

Недавно Эрдоган заявлял, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре. Турецкие СМИ писали, что Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором.

При этом Песков заявил, что Путин осенью готовит международные поездки.

"Мы будем тоже в соответствующие сроки об этом вас информировать. Заранее мы понятным причинам не хотим это анонсировать", - заявил он.

Выход России из зерновой сделки

Еще в середине июля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва прекращает свое участие в "зерновой сделке". Инициатива позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.

После этого россияне поставили ряд своих условий для возобновления действия "зернового соглашения".

В то же время Украина решила продолжить экспорт зерна без участия России. Недавно Киев запустил альтернативный зерновой коридор в Черном море.

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