Ердоган може ухвалити "шокуюче" для Швеції рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО
Майбутнє рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО може шокувати Швецію. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hurriyet.com.tr.
За словами турецького лідера, у разі необхідності Анкара може надіслати інший меседж щодо Фінляндії, якщо вона не повторить тих самих помилок, як Швеція з інцидентами зі спаленням Корану.
"Швеція буде шокована, коли це станеться", - пообіцяв Ердоган.
Чим саме може бути "шокована" Швеція, Ердоган не сказав, але уточнив, що Туреччина передала Швеції список зі 120 осіб.
"Вони висміюють Туреччину. Вони не визнали Туреччину. Вони думають, що Туреччина 20, 30, 40 років тому - це не Туреччина сьогодні", - зауважив президент.
РБК-Україна повідомляло, що січні 2023 року у Стокгольмі пройшли дві антиісламські акції - спалення Корану та манекена у вигляді президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Ердоган прокоментував ці події, закликавши Швецію не чекати від Анкари на підтримку її заявки до НАТО.
Крім того, ми писали, що тристоронні переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.
Раніше президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО. Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО внаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.
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