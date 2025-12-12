Ердоган може провести зустріч із Путіним у Туркменістані, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може вже сьогодні зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туркменістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCN Turk.
Зазначимо, що 11 і 12 грудня Ердоган перебуває в Ашгабаті, щоб узяти участь у Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.
"Наш президент..., відвідає Туркменістан 11-12 грудня 2025 року для участі в "Міжнародному форумі миру і безпеки", який буде присвячений 30-річчю встановлення постійного нейтралітету Туркменістану та проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року "Міжнародним роком миру і безпеки", - говорив директор із комунікацій Бурханеттін Дуран.
У четвер у Кремля теж зробили заяву. Там сказали, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.
CNN зазначає, що остання зустріч Путіна й Ердогана відбулася на початку вересня в Китаї, на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС).
Зазначимо, що деталі зустрічі Ердогана і Путіна поки невідомі. Однак кожен такий контакт не оминає стороною тему війни в Україні.
Зокрема, 24 листопада між главами Туреччини та РФ відбулася телефонна розмова, під час якої обидва обговорили питання завершення війни в Україні. При цьому чи обговорювали вони відновлення роботи зернового коридору - невідомо.
Варто додати, що наприкінці весни та влітку 2025 року, між Україною та РФ відбулися три раунди переговорів. Вони дали прогрес у питанні обміну полоненими та гуманітарній сфері, але до припинення вогню так і не призвели.
Наразі США представили Україні новий план закінчення війни. Початковий документ налічував 28 пунктів і був явно на користь Росії, через що вже кілька тижнів над планом ведеться доопрацювання.
За останніми даними, план має 20 пунктів і зараз Україна, США і Європа обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угода про гарантії безпеки, а також документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення країни.
Найскладнішим є питання територій, оскільки США вимагають від України вийти з Донбасу, а Київ відкидає ці пропозиції.
До слова, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан закликав Європу допомогти Україні ухвалити непросте рішення. Він також додав, що Туреччина готова прийняти обидві сторони для переговорів.