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Ердоган може провести зустріч із Путіним вже завтра: що планують обговорити

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Астана, Вівторок 11 жовтня 2022 14:44
Ердоган може провести зустріч із Путіним вже завтра: що планують обговорити Фото: Ердоган може провести зустріч із Путіним вже завтра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган може провести зустріч із російським колегою Володимиром Путіним в Астані вже 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

За даними турецького джерела, зустріч лідерів може відбутися в середу, 12 жовтня, але може бути відкладена до 13 жовтня.

Зустріч має відбутися на полях саміту Наради щодо взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії.

Що можуть обговорити сторони

За даними CNN Türk, президент Ердоган під час зустрічі з Путіним може закликати до зниження напруги в Україні та зближення сторін за посередництва Туреччини.

Як відомо, минулого тижня радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що російський президент Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Вона нібито частково стосуватиметься України.

Пізніше турецькі ЗМІ написали, що Анкара хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією, і відповідна пропозиція вже передана Вашингтону. США у свою чергу нібито "позитивно прокоментували" такий крок.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на інформацію про переговори заявив, що Росія не хоче миру з Україною. За його словами, доказом цього є постійні обстріли українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні.

Також секретар РНБО України Олексій Данилов зазначив, що проведення переговорів Росії із Заходом щодо війни неможливо без участі України.

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