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Эрдоган может провести встречу с Путиным уже завтра: что планируют обсудить

Новина українською →
Астана, Вторник 11 октября 2022 14:44
Эрдоган может провести встречу с Путиным уже завтра: что планируют обсудить Фото: Эрдоган может провести встречу с Путиным уже завтра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане уже 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

По данным турецкого источника, встреча лидеров может состояться в среду, 12 октября, но может быть и отложена до 13 октября.

Встреча должна состояться в полях саммита Совещания по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии.

Что могут обсудить стороны

По данным CNN Türk, президент Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине и сближению сторон при посредничестве Турции.

Как известно, на прошлой неделе советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Позже турецкие СМИ написали, что Анкара хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией и соответствующее предложение уже передано Вашингтону. США в свою очередь якобы "позитивно прокомментировали" такой шаг.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на информацию о переговорах заявил, что Россия не хочет мира с Украиной. По его словам, доказательством этого являются постоянные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут гражданские.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины.

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