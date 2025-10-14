Ердоган може допомогти завершити війну Росії проти України, - президент США

Глава держави провів брифінг на борту літака Air Force One, яким повертався до Вашингтону після візиту на Близький Схід.

Журналісти запитали його, чи здатен турецький лідер допомогти завершити війну між Росією та Україною.

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія. Щодо України - не можу вам сказати, але Путін його поважає. І він мій друг. Знаєте, ви можете зрозуміти чому - я добре ладнаю з тими, хто сильний. Я не ладнаю зі слабкими. Я ладнаю з сильними. Не знаю, чому так", - сказав Трамп.

Він також додав, що президент Туреччини добре до нього ставиться.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені та просять переговорити з ним. І я жодного разу не зазнавав невдачі - усе вирішується буквально миттєво", - сказав глава держави.