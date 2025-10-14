Эрдоган может помочь завершить войну России против Украины, - президент США

Глава государства провел брифинг на борту самолета Air Force One, которым возвращался в Вашингтон после визита на Ближний Восток.

Журналисты спросили его, способен ли турецкий лидер помочь завершить войну между Россией и Украиной.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Касательно Украины - не могу вам сказать, но Путин его уважает. И он мой друг. Знаете, вы можете понять почему - я хорошо лажу с теми, кто сильный. Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными. Не знаю, почему так", - сказал Трамп.

Он также добавил, что президент Турции хорошо к нему относится.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне и просят переговорить с ним. И я ни разу не потерпел неудачу - все решается буквально мгновенно", - сказал глава государства.