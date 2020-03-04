Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о ситуации на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние события в сирийской провинции Идлиб, где продолжается турецкая военная операция "Щит весны".

Кроме того, лидеры Турции и Франции обсудили проблему сирийских беженцев, которые после открытия турецкой границы пытаются попасть на территорию Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган 5 марта встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент Турции ожидает, что встреча с российским лидером будет способствовать установлению режима прекращения огня в провинции Идлиб.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал своих российских и турецких коллег прекратить военные действия в Сирии и согласиться на продолжительное прекращение огня. Макрон также выражал солидарность Турции связи с недавней гибелью солдат в Сирии.

Как писало РБК-Украина, президенты России и Турции проведут встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Дату встречи сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.