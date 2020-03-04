ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Новости » Политика     04.03.2020 - 22:34
Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Президенты обсудили обострение в Идлибе и проблему беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о ситуации на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние события в сирийской провинции Идлиб, где продолжается турецкая военная операция "Щит весны".

Кроме того, лидеры Турции и Франции обсудили проблему сирийских беженцев, которые после открытия турецкой границы пытаются попасть на территорию Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган 5 марта встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент Турции ожидает, что встреча с российским лидером будет способствовать установлению режима прекращения огня в провинции Идлиб.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал своих российских и турецких коллег прекратить военные действия в Сирии и согласиться на продолжительное прекращение огня. Макрон также выражал солидарность Турции связи с недавней гибелью солдат в Сирии.

Как писало РБК-Украина, президенты России и Турции проведут встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Дату встречи сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Силы Асада пытались сбить самолет Турции комплексом С-200 Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь