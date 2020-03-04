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Ердоган та Макрон обговорили ситуацію в Сирії

Новини » Політика     04.03.2020 - 22:34
Ердоган та Макрон обговорили ситуацію в Сирії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Президенти обговорили загострення в Ідлібі та проблему біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном щодо ситуації на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За даними управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган та Макрон в ході телефонної розмови обговорювали останні події в сирійській провінції Ідліб, де триває турецька військова операція "Щит весни".

Крім того, лідери Туреччини та Франції обговорили проблему сирійських біженців, які після відкриття турецького кордону намагаються потрапити на територію Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган 5 березня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Президент Туреччини очікує, що зустріч з російським лідером сприятиме встановленню режиму припинення вогню в провінції Ідліб.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон напередодні закликав своїх російських і турецьких колег припинити військові дії в Сирії та погодитися на тривале припинення вогню. Макрон також висловлював солідарність Туреччини у зв'язку з недавньою загибеллю солдатів в Сирії.

Як писало РБК-Україна, президенти Росії та Туреччини проведуть зустріч щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб. Дату зустрічі повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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