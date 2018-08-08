Эрдоган в конце сентября посетит Германию

Новости Политика 08.08.2018 - 06:27
Фото: президент Турции (Stringer/Getty Images)
Фото: президент Турции (Stringer/Getty Images)

В рамках визита состоятся переговоры президента Турции с канцлером Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с визитом в Германию 28-29 сентября. Об этом сообщает Anadolu.

В рамках этого визита состоятся переговоры Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас стороны находятся "в тесном контакте" с целью согласования программы визита главы Турции.

Отмечается, что Эрдогана с почетной стражей встретит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, в конце июля Эрдоган заявил о проведении четырехстороннего саммита по Сирии. Лидеры Турции, России, Франции и Германии соберутся в Стамбуле 7 сентября. Эрдоган добавил, что кроме Сирии будет подниматься вопрос Ирака и всего Ближнего Востока.

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Теги:  Германия,  Турция,  Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС