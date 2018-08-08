Ердоган наприкінці вересня відвідає Німеччину

У рамках візиту відбудуться переговори президента Туреччини з канцлером Німеччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушить з візитом у Німеччину 28-29 вересня. Про це повідомляє Anadolu.

У рамках цього візиту відбудуться переговори Ердогана з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наразі сторони перебувають "у тісному контакті" з метою узгодження програми візиту глави Туреччини.

Відзначається, що Ердогана з почесною вартою зустріне президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо, наприкінці липня Ердоган заявив про проведення чотиристороннього саміту щодо Сирії. Лідери Туреччини, Росії, Франції та Німеччини зберуться у Стамбулі 7 вересня. Ердоган додав, що окрім Сирії буде підніматися питання Іраку і всього Близького Сходу.