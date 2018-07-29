Эрдоган заявил о проведении четырехстороннего саммита по Сирии

В Стамбуле 7 сентября соберутся лидеры Турции, России, Франции и Германии

Турецкий президент Реджеп Эрдоган на саммите БРИКС в Йоханнесбурге заявил о четырехстороннем саммите для обсуждения судьбы Сирии. Об этом передает газета Vatan.

На вопрос о встрече в продолжении Астанинского процесса, президент Турции заявил, что встречи "четверки" и "тройки" (Турция, Иран, Россия) - это разные форматы.

При этом Эрдоган имеет намерения продолжать сотрудничество в Астанинском формате, так как следующая встреча запланирована на 30-31 июля.

"7 сентября, у нас будет саммит Турции, России, Германии и Франции в Стамбуле. Мы встретимся и обсудим, что мы можем сделать в регионе", - заявил президент Турции.

Также, Реджеп Эрдоган добавил, что кроме Сирии будет подыматься вопрос Ирака и всего Ближнего Востока.

Напомним, Эрдоган предупредил США о возможных последствиях при остановке поставок истребителей F-35. Он заявил, что по его мнению, это психологический прием, ведь США обязаны помочь своему союзнику по НАТО.