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Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні, Туреччина пообіцяла допомогти

04:57 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Реджеп Тайїп Ердоган і Дональд Трамп (Getty Images)

Президенти Туреччини та США телефоном обговорили двосторонні відносини, війну Росії проти України і напруженість між Вашингтоном та Тегераном. Анкара пообіцяла й надалі сприяти мирним зусиллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента Туреччини.

Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни дасть позитивний результат.

Він запевнив, що Туреччина й далі долучатиметься до цієї роботи. За словами Ердогана, важливо посилити взаємодію і з Україною, і з Росією.

Турецький лідер також наголосив, що протистояння між Іраном і США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.

Крім того, президенти обговорили співпрацю Туреччини та США. Ердоган висловив переконання, що вона й надалі поглиблюватиметься, і подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Туреччина активно долучається до пошуку виходу з війни. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті держсекретар США Марко Рубіо розповів, що Анкара разом з Індією запропонувала ідеї щодо безпеки в Чорному морі. За його словами, йдеться насамперед про відновлення руху зернових вантажів, від якого залежить глобальна продовольча і частково енергетична безпека.

Розмова Ердогана з Трампом відбулася напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Київ оголосив склад делегації. Головною темою для України, за словами Зеленського, мають стати гарантії безпеки.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганДональд ТрампСполучені Штати АмерикиТуреччина