Эрдоган и Трамп обсудили завершение войны в Украине, Турция пообещала помочь

Президенты Турции и США по телефону обсудили двусторонние отношения, войну России против Украины и напряженность между Вашингтоном и Тегераном. Анкара пообещала и дальше содействовать мирным усилиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по завершению войны даст положительный результат.
Он заверил, что Турция и дальше будет приобщаться к этой работе. По словам Эрдогана, важно усилить взаимодействие и с Украиной, и с Россией.
Турецкий лидер также подчеркнул, что противостояние между Ираном и США должно завершиться, а споры следует разрешать дипломатическим путем.
Кроме того, президенты обсудили сотрудничество Турции и США. Эрдоган выразил убеждение, что она и дальше будет углубляться, и поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.
Турция активно приобщается к поиску выхода из войны. На встрече министров иностранных дел G20 в Атланте госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Анкара вместе с Индией предложила идеи по безопасности в Черном море. По его словам, речь идет прежде всего о возобновлении движения зерновых грузов, от которого зависит глобальная продовольственная и частично энергетическая безопасность.
Беседа Эрдогана с Трампом состоялась накануне трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября. Киев объявил состав делегации. Главной темой для Украины, по словам Зеленского, должны стать гарантии безопасности.