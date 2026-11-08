Эрдоган и Трамп обсудили завершение войны в Украине, Турция пообещала помочь

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по завершению войны даст положительный результат.

Он заверил, что Турция и дальше будет приобщаться к этой работе. По словам Эрдогана, важно усилить взаимодействие и с Украиной, и с Россией.

Турецкий лидер также подчеркнул, что противостояние между Ираном и США должно завершиться, а споры следует разрешать дипломатическим путем.

Кроме того, президенты обсудили сотрудничество Турции и США. Эрдоган выразил убеждение, что она и дальше будет углубляться, и поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.