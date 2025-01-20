Ердоган і Фіцо виступили за досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели зустріч у понеділок, 20 січня. Під час переговорів погодилися з необхідністю встановити справедливий і міцний мир в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вони заявили під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.

"Звісно, ми обговорили війну в Україні, яка наразі зачіпає всю Європу... Перш ніж конфлікт посилиться, необхідно встановити справедливий і міцний мир в Україні", - розповів Ердоган.

За його словами, він планує підтримувати контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом для обговорення війни в Україні та її закінчення.

"Трамп раніше говорив, що він закінчить російсько-українську війну. Ми, в Туреччині, готові виконати свою частину роботи для завершення війни. Я планую порушити це питання в моїх дискусіях із Трампом", - сказав Ердоган.

Можливі переговори між Росією та Україною

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже не раз робив заяви щодо війни в Україні. За його словами, він стверджував, що планує завершити повномасштабну війну в країні і обіцяв зробити це "за перші 24 години свого президентства".

Сам же Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.