Эрдоган и Фицо выступили за достижение справедливого и долговременного мира в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу в понедельник, 20 января. Во время переговоров согласились с необходимостью установить справедливый и прочный мир в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом они заявили во время совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Конечно, мы обсудили войну в Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу... Прежде чем конфликт усилится, необходимо установить справедливый и прочный мир в Украине", - рассказал Эрдоган.

По его словам, он планирует поддерживать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения войны в Украине и ее окончания.

"Трамп ранее говорил, что он закончит российско-украинскую войну. Мы, в Турции, готовы выполнить свою часть работы для завершения войны. Я планирую поднять этот вопрос в моих дискуссиях с Трампом", - сказал Эрдоган.

Возможные переговоры между Россией и Украиной

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже не раз делал заявления относительно войны в Украине. По его словам, он утверждал, что планирует завершить полномасштабную войну в стране и обещал сделать это "за первые 24 часа своего президентства".

Сам же Эрдоган назвал конец войны в Украине приоритетом для Стамбула в 2025 году.