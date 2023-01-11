Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину

Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"речник міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер - ред.)
Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.
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