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Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"речник міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер - ред.)

Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган