Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию

Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер - ред.)
Напомним, сегодня омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.
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