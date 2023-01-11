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Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер - ред.)

Напомним, сегодня омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган