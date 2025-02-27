Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg

Анонімні джерела повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

Bloomberg зауважив, що американський президент Дональд Трамп працює над планом щодо забезпечення припинення вогню в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він заявив, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах і наданні гарантій безпеки Україні, хоча і виключив пряму роль США.

Це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом європейських країн.

Джерела наголосили, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Примітно, що і Франція, і Великобританія вже сказали, що готові розгорнути війська в Україні в рамках пакета гарантій безпеки, спрямованих на забезпечення будь-якого мирного врегулювання, за умови, що США нададуть підтримку і підтримають цю ініціативу.