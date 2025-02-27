Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Анонимные источники сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца.
Bloomberg отметил, что американский президент Дональд Трамп работает над планом по обеспечению прекращения огня в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он заявил, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах и предоставлении гарантий безопасности Украине, хотя и исключил прямую роль США.
Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран.
Источники подчеркнули, что Турция не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если она не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.
Примечательно, что и Франция, и Великобритания уже сказали, что готовы развернуть войска в Украине в рамках пакета гарантий безопасности, направленных на обеспечение любого мирного урегулирования, при условии, что США окажут поддержку и поддержат эту инициативу.
Напомним, Турция принимает активное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией.
Ранее мы писали, что 17 февраля состоялся еще один визит Зеленского в Турцию.
Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
Заметим, что вчера стало известно, что турецкие компании помогут восстановить Украину.
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