Ердоган готує історичну промову: в партії лідера розповіли про її зміст

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступить з історичною промовою. Ймовірною її темою стане боротьба з тероризмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
Речник "Партії справедливості та розвитку" (AK Parti) Омер Челік заявив, що вранці у суботу, 12 липня, глава держави виступить з історичною промовою щодо процесу створення "Туреччини без тероризму".
За його словами, "держава у боротьбі з тероризмом використовувала багато методів".
"Нині Туреччина перебуває на етапі, коли всі сили безпеки виконують свої обов’язки, але в умовах, що склалися, з’явилася можливість для того, щоб терористична організація склала зброю. Іноземні сили у нашому регіоні використовують терористичні угруповання", - зазначив Челік.
Речник AK Parti додав, що "процес відбувається відповідно до нашого плану" та що "все реалізується впродовж кількох днів".
Офіційна інформація про зміст "історичної промови" Ердогана в суботу, наразі відсутня.
Зазначимо, що Реджеп Ердоган є лідером "Партії справедливості та розвитку", а політсила є правлячою в Туреччині.
Нагадаємо, днями у Туреччині було порушено справу проти лідера опозиції Озгюра Озеля за образу президента країни.
Також правоохоронці затримали мерів трьох міст з числа опозиційної Республіканської партії. Офіційно затримання відбулося в межах розслідування корупційних зловживань.
А у березні було затримано мера Стамбулу Екрема Імамоглу, що є головним опонентом Ердогана.
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