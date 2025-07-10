Эрдоган готовит историческую речь: в партии лидера рассказали о ее содержании

Представитель "Партии справедливости и развития" (AK Parti) Омер Челик заявил, что утром в субботу, 12 июля, глава государства выступит с исторической речью о процессе создания "Турции без терроризма".

По его словам, "государство в борьбе с терроризмом использовало много методов".

"Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки", - отметил Челик.

Представитель AK Parti добавил, что "процесс происходит в соответствии с нашим планом" и что "все реализуется в течение нескольких дней".

Официальная информация о содержании "исторической речи" Эрдогана в субботу, пока отсутствует.

Отметим, что Реджеп Эрдоган является лидером "Партии справедливости и развития", а политсила является правящей в Турции.