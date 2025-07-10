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Эрдоган готовит историческую речь: в партии лидера рассказали о ее содержании

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с исторической речью. Вероятной ее темой станет борьба с терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

Представитель "Партии справедливости и развития" (AK Parti) Омер Челик заявил, что утром в субботу, 12 июля, глава государства выступит с исторической речью о процессе создания "Турции без терроризма".

По его словам, "государство в борьбе с терроризмом использовало много методов".

"Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки", - отметил Челик.

Представитель AK Parti добавил, что "процесс происходит в соответствии с нашим планом" и что "все реализуется в течение нескольких дней".

Официальная информация о содержании "исторической речи" Эрдогана в субботу, пока отсутствует.

Отметим, что Реджеп Эрдоган является лидером "Партии справедливости и развития", а политсила является правящей в Турции.

Притеснения турецких оппозиционеров

Напомним, на днях в Турции было возбуждено дело против лидера оппозиции Озгюра Озеля за оскорбление президента страны.

Также правоохранители задержали мэров трех городов из числа оппозиционной Республиканской партии. Официально задержание произошло в рамках расследования коррупционных злоупотреблений.

А в марте был задержан мэр Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным оппонентом Эрдогана.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган