Ердоган готує історичну промову: в партії лідера розповіли про її зміст

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступить з історичною промовою. Ймовірною її темою стане боротьба з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

Речник "Партії справедливості та розвитку" (AK Parti) Омер Челік заявив, що вранці у суботу, 12 липня, глава держави виступить з історичною промовою щодо процесу створення "Туреччини без тероризму".

За його словами, "держава у боротьбі з тероризмом використовувала багато методів".

"Нині Туреччина перебуває на етапі, коли всі сили безпеки виконують свої обов’язки, але в умовах, що склалися, з’явилася можливість для того, щоб терористична організація склала зброю. Іноземні сили у нашому регіоні використовують терористичні угруповання", - зазначив Челік.

Речник AK Parti додав, що "процес відбувається відповідно до нашого плану" та що "все реалізується впродовж кількох днів".

Офіційна інформація про зміст "історичної промови" Ердогана в суботу, наразі відсутня.

Зазначимо, що Реджеп Ердоган є лідером "Партії справедливості та розвитку", а політсила є правлячою в Туреччині.