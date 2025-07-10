ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эрдоган готовит историческую речь: в партии лидера рассказали о ее содержании

Четверг 10 июля 2025 00:06
UA EN RU
Эрдоган готовит историческую речь: в партии лидера рассказали о ее содержании Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с исторической речью. Вероятной ее темой станет борьба с терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

Представитель "Партии справедливости и развития" (AK Parti) Омер Челик заявил, что утром в субботу, 12 июля, глава государства выступит с исторической речью о процессе создания "Турции без терроризма".

По его словам, "государство в борьбе с терроризмом использовало много методов".

"Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки", - отметил Челик.

Представитель AK Parti добавил, что "процесс происходит в соответствии с нашим планом" и что "все реализуется в течение нескольких дней".

Официальная информация о содержании "исторической речи" Эрдогана в субботу, пока отсутствует.

Отметим, что Реджеп Эрдоган является лидером "Партии справедливости и развития", а политсила является правящей в Турции.

Притеснения турецких оппозиционеров

Напомним, на днях в Турции было возбуждено дело против лидера оппозиции Озгюра Озеля за оскорбление президента страны.

Также правоохранители задержали мэров трех городов из числа оппозиционной Республиканской партии. Официально задержание произошло в рамках расследования коррупционных злоупотреблений.

А в марте был задержан мэр Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным оппонентом Эрдогана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос