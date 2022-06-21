Эрдоган и генсек ООН обсудили усилия по вывозу украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили варианты разблокирования экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной.

"Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по экспорту через Черное море украинского зерна, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган сообщил Гутеррешу, что продолжает предлагать Украине и РФ возобновление мирных переговоров и завершение войны дипломатическим путем.

Экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Также мы писали, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

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