Эрдоган и генсек ООН обсудили усилия по вывозу украинского зерна
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили варианты разблокирования экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции.
Отмечается, что в ходе разговора обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной.
"Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по экспорту через Черное море украинского зерна, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.
Также Эрдоган сообщил Гутеррешу, что продолжает предлагать Украине и РФ возобновление мирных переговоров и завершение войны дипломатическим путем.
Экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.
Также мы писали, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.