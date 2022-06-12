Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным: о чем будут говорить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести новые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
Как сказал Эрдоган во время общения с турецкими студентами в Вене, Турция продолжит заниматься вопросом разблокирования морского экспорта украинского зерна не только себе, но и третьим странам.
"Переговоры продолжаются. Прошлой ночью у нас были разговоры с некоторыми ответственными людьми. На следующей неделе мы обсудим то, какие шаги мы можем предпринять, во время переговоров с Зеленским и Путиным", - сообщил турецкий лидер.
Напомним, на днях глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предложила РФ встречу с Украиной и ООН по поводу экспорта зерна.
Кроме того, выступая на саммите по безопасности Shangri La Dialogue, президент Зеленский назвал страны, которые помогают разблокировать экспорт украинского зерна.