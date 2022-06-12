Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним: про що говоритимуть
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести нові переговори з лідером України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.
Як сказав Ердоган під час спілкування з турецькими студентами у Відні, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.
"Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним", - повідомив турецький лідер.
Нагадаємо, днями глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо експорту зерна.
Крім того, виступаючи на саміті з безпеки Shangri La Dialogue, президент Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати експорт українського зерна.