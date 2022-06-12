Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним: про що говоритимуть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet .

Як сказав Ердоган під час спілкування з турецькими студентами у Відні, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.

"Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним", - повідомив турецький лідер.