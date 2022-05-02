Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсирован новые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В частности, он намерен обсудить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ocak Media .

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал Эрдогана о результатах своего визита в Украину и РФ.

28 апреля турецкий президент провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

До этого он предлагал провести встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле.

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