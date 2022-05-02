Ердоган анонсував нові переговори з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсований нові переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, він має намір обговорити війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ocak Media.
Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш поінформував Ердогана про результати свого візиту в Україну і РФ.
28 квітня турецький президент провів чергову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і знову заявив про готовність взяти ініціативу щодо врегулювання військового конфлікту між Україною та РФ.
До цього він пропонував провести зустріч Путіна і українського лідера Володимира Зеленського у Стамбулі.
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