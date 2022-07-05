UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган анонсировал новые переговоры по экспорту зерна из Украины

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переговоры по вывозу зерна из Украины активизируются в ближайшие дни. Турция инициирует этот процесс.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Коридор в Черном море - это очень важный вопрос, в котором подходы Путина и Зеленского (президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского - ред.) очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры", - подчеркнул Эрдоган.

При этом президент рассчитывает, что успеха в переговорах по организации вывоза зерна из Украины по морю удастся достичь в ближайшие 7-10 дней.

Стоит заметить, что сейчас у Украины нет возможности экспортировать зерно по морю после вторжения российских войск. Из-за этого миру грозит продовольственный кризис.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, для запуска "зернового коридора" через Черное море нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное мореТурцияРеджеп Тайип Эрдоганпродовольственный кризисВойна России против Украины