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Ердоган анонсував нові переговори щодо експорту зерна з України

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Переговори щодо вивезення зерна з України активізуються найближчими днями. Туреччина ініціює цей процес.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Коридор в Чорному морі - це дуже важливе питання, в якому підходи Путіна і Зеленського (президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського - ред.) дуже важливі. Ми продовжуємо наші переговори і бажаємо, щоб цей процес тривав під егідою ООН в якості посередника. Ми активізуємо наші переговори", - підкреслив Ердоган.

При цьому президент розраховує, що успіху в переговорах з організації вивезення зерна з України по морю вдасться досягти в найближчі 7-10 днів.

Варто зауважити, що зараз в України немає можливості експортувати зерно по морю після вторгнення російських військ. Через це світу загрожує продовольча криза.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що ситуація з відновленням експорту зерна з України поліпшується і близька до розв'язки.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, для запуску "зернового коридору" через Чорне море потрібні гарантії безпеки не тільки від Російської Федерації.

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