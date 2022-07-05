Ердоган анонсував нові переговори щодо експорту зерна з України

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet , про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Коридор в Чорному морі - це дуже важливе питання, в якому підходи Путіна і Зеленського (президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського - ред.) дуже важливі. Ми продовжуємо наші переговори і бажаємо, щоб цей процес тривав під егідою ООН в якості посередника. Ми активізуємо наші переговори", - підкреслив Ердоган.

При цьому президент розраховує, що успіху в переговорах з організації вивезення зерна з України по морю вдасться досягти в найближчі 7-10 днів.

Варто зауважити, що зараз в України немає можливості експортувати зерно по морю після вторгнення російських військ. Через це світу загрожує продовольча криза.