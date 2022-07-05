Ердоган анонсував нові переговори щодо експорту зерна з України
Переговори щодо вивезення зерна з України активізуються найближчими днями. Туреччина ініціює цей процес.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Коридор в Чорному морі - це дуже важливе питання, в якому підходи Путіна і Зеленського (президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського - ред.) дуже важливі. Ми продовжуємо наші переговори і бажаємо, щоб цей процес тривав під егідою ООН в якості посередника. Ми активізуємо наші переговори", - підкреслив Ердоган.
При цьому президент розраховує, що успіху в переговорах з організації вивезення зерна з України по морю вдасться досягти в найближчі 7-10 днів.
Варто зауважити, що зараз в України немає можливості експортувати зерно по морю після вторгнення російських військ. Через це світу загрожує продовольча криза.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що ситуація з відновленням експорту зерна з України поліпшується і близька до розв'язки.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, для запуску "зернового коридору" через Чорне море потрібні гарантії безпеки не тільки від Російської Федерації.
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