Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Они предложили взять на себя организацию переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Ильхам Алиев и президент (Турции, - ред.) Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, это можно поприветствовать", - отметил президент.

Напомним, сегодня в Москве заявили, что Украина якобы отказалась от переговоров, но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что это часть тактики России для того, чтобы завести процесс в тупик.

Накануне сообщалось, что место такой встречи еще обсуждается.