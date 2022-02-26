UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией, - Зеленский

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Они предложили взять на себя организацию переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Ильхам Алиев и президент (Турции, - ред.) Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, это можно поприветствовать", - отметил президент.

Напомним, сегодня в Москве заявили, что Украина якобы отказалась от переговоров, но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что это часть тактики России для того, чтобы завести процесс в тупик.

Накануне сообщалось, что место такой встречи еще обсуждается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганВторжение России в Украину