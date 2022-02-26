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Россия пытается завести переговор в тупик, - Подоляк

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 16:43
Россия пытается завести переговор в тупик, - Подоляк Россия пытается завести переговор в тупик, - Подоляк (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Сергей Сурепин

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление России о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров. Подоляк назвал эту позицию РФ частью их тактики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Подоляка.

“Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров - часть их тактики”, - сообщил Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала. Подоляк считает, что переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было создать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

“Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - нереалистичная амбиция. Ложь россиян, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает реальность”, - добавил Подоляк.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

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