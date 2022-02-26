Ердоган і Алієв запропонували організувати переговори з Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим. Вони запропонували взяти на себе організацію переговорів з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
"Ільхам Алієв і президент (Туреччини, - ред.) Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, це можна привітати", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні в Москві заявили, що Україна нібито відмовилася від переговорів, але радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що це частина тактики Росії для того, щоб завести процес у глухий кут.
Напередодні повідомлялося, що місце такої зустрічі ще обговорюється.