Ера складаних смартфонів від Apple: представлено революційний iPhone Duo

Apple офіційно вступила в еру складаних смартфонів, презентувавши довгоочікуваний iPhone Duo. Новинка отримала "паспортний" формфактор, підтримку стилуса та стала найдорожчим смартфоном в історії бренду.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на офіційну презентацію Apple.
Тривалий час інсайдери називали новинку iPhone Fold або iPhone Ultra. Проте під час презентації Apple все ж обрала назву iPhone Duo.
Такий хід виглядає сміливим, адже раніше слово "Duo" у своїх назвах уже використовували конкуренти - компанії Microsoft та Google.
Шарнірний механізм розробили так, щоб смартфон надійно складався та розкладався до абсолютно плаского стану, а для міцності й меншої ваги конструкції використали титанову рамку.
Новий iPhone Duo розгортається за принципом паспорта:
Зовнішній дисплей - у складеному стані діагональ екрана становить 5,4 дюйма. Вона підтримує режим StandBy навіть без підключення до зарядки, постійно відображаючи годинник та іншу потрібну інформацію.
Внутрішній дисплей - у розкладеному вигляді користувач отримує найбільший 7,6-дюймовий екран в історії iPhone, яким зручно користуватися як у портретній, так і в альбомній орієнтації.
Багатозадачність - пристрій підтримує розділений екран (Split View) для одночасної роботи двох різних додатків або кількох вікон одного (наприклад, Safari), а також сценарії використання у стилі iPad.
При розкритті елементи керування та інтерфейс безшовно трансформуються між екранами.
Apple показала гнучкий iPhone (скриншот: Apple)
Через ультратонкий корпус інженерам довелося відмовитися від системи розпізнавання обличчя Face ID - модуль камери просто не вмістився за товщиною. Замість цього за безпеку відповідає фірмовий сканер відбитків пальців Touch ID.
Чимала площа внутрішнього екрана змусила Apple переглянути підходи до взаємодії з мобільною ОС.
Щоб 7,6-дюймовим дисплеєм було зручно керувати однією рукою, розробники Купертіно змістили док-панель і меню на бічну частину екрана.
У розкладеному стані додатки адаптуються під планшетну версію iPadOS: наприклад, у Mail або Slack відображається більше бічних панелей і деталей.
Користувачі вперше отримали можливість змінювати розмір вікон двох додатків "на ходу", а також перетягувати між ними контент (наприклад, фотографії з галереї у месенджер).
Окрім цього, з'явилися ексклюзивні функції для подвійного екрана:
За новий формат покупцям доведеться суттєво доплатити:
Старт продажів у фірмових магазинах заплановано на жовтень.
Зазначимо, що iPhone Duo виявився дорожчим за найближчих конкурентів від Google та Samsung - моделі Pixel 11 Pro Fold та Galaxy Fold 8 стартують від 1 899 доларів.
Утім, він залишається дешевшим за преміальний Galaxy Fold 8 Ultra, який оцінили у 2 099 доларів.