Ера складаних смартфонів від Apple: представлено революційний iPhone Duo

Тривалий час інсайдери називали новинку iPhone Fold або iPhone Ultra. Проте під час презентації Apple все ж обрала назву iPhone Duo.

Такий хід виглядає сміливим, адже раніше слово "Duo" у своїх назвах уже використовували конкуренти - компанії Microsoft та Google.

Екран у форматі паспорта та відмова від Face ID

Шарнірний механізм розробили так, щоб смартфон надійно складався та розкладався до абсолютно плаского стану, а для міцності й меншої ваги конструкції використали титанову рамку.

Новий iPhone Duo розгортається за принципом паспорта:

Зовнішній дисплей - у складеному стані діагональ екрана становить 5,4 дюйма. Вона підтримує режим StandBy навіть без підключення до зарядки, постійно відображаючи годинник та іншу потрібну інформацію.

Внутрішній дисплей - у розкладеному вигляді користувач отримує найбільший 7,6-дюймовий екран в історії iPhone, яким зручно користуватися як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Багатозадачність - пристрій підтримує розділений екран (Split View) для одночасної роботи двох різних додатків або кількох вікон одного (наприклад, Safari), а також сценарії використання у стилі iPad.

При розкритті елементи керування та інтерфейс безшовно трансформуються між екранами.

Apple показала гнучкий iPhone (скриншот: Apple)

Через ультратонкий корпус інженерам довелося відмовитися від системи розпізнавання обличчя Face ID - модуль камери просто не вмістився за товщиною. Замість цього за безпеку відповідає фірмовий сканер відбитків пальців Touch ID.

Адаптивний інтерфейс та нові сценарії використання

Чимала площа внутрішнього екрана змусила Apple переглянути підходи до взаємодії з мобільною ОС.

Щоб 7,6-дюймовим дисплеєм було зручно керувати однією рукою, розробники Купертіно змістили док-панель і меню на бічну частину екрана.

У розкладеному стані додатки адаптуються під планшетну версію iPadOS: наприклад, у Mail або Slack відображається більше бічних панелей і деталей.

Користувачі вперше отримали можливість змінювати розмір вікон двох додатків "на ходу", а також перетягувати між ними контент (наприклад, фотографії з галереї у месенджер).

Окрім цього, з'явилися ексклюзивні функції для подвійного екрана:

Камера - під час зйомки людей зовнішній екран може відображати анімації, щоб привернути увагу дітей;

- під час зйомки людей зовнішній екран може відображати анімації, щоб привернути увагу дітей; FaceTime - під час відеодзвінків смартфон здатен одночасно транслювати live-потік із передньої та основної камер.

Ціни, конфігурації та позиціонування на ринку

За новий формат покупцям доведеться суттєво доплатити:

Базова версія на 256 ГБ коштуватиме від 2 000 доларів;

коштуватиме від 2 000 доларів; Топова конфігурація на 2 ТБ обійдеться у 3 000 доларів.

Старт продажів у фірмових магазинах заплановано на жовтень.

Зазначимо, що iPhone Duo виявився дорожчим за найближчих конкурентів від Google та Samsung - моделі Pixel 11 Pro Fold та Galaxy Fold 8 стартують від 1 899 доларів.

Утім, він залишається дешевшим за преміальний Galaxy Fold 8 Ultra, який оцінили у 2 099 доларів.