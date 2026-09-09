Эра складных смартфонов от Apple: представлен революционный iPhone Duo

Долгое время инсайдеры называли новинку iPhone Fold или iPhone Ultra. Однако Apple все же выбрала название iPhone Duo.

Такой ход выглядит смелым, ведь раньше слово Duo в своих названиях уже использовали конкуренты - компании Microsoft и Google.

Экран в формате паспорта и отказ от Face ID

Шарнирный механизм разработан таким образом, чтобы смартфон надежно складывался и раскладывался до абсолютно плоского состояния, а для прочности и уменьшения веса конструкции использована титановая рамка.

Новый iPhone Duo разворачивается по принципу паспорта:

Внешний дисплей - в сложенном состоянии диагональ экрана составляет 5,4 дюйма. Он поддерживает режим StandBy даже без подключения к зарядному устройству, постоянно отображая часы и другую информацию.

Внутренний дисплей - в разложенном виде пользователь получает самый большой 7,6-дюймовый экран в истории iPhone, которым удобно пользоваться как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Многозадачность - устройство поддерживает разделенный экран (Split View) для одновременной работы двух разных приложений или нескольких окон одного (например, Safari), а также сценарии использования в стиле iPad.

При раскрытии элементы управления и интерфейс плавно переходят с одного экрана на другой.

Apple продемонстрировала гибкий iPhone (скриншот: Apple)

Из-за ультратонкого корпуса инженерам пришлось отказаться от системы распознавания лица Face ID - модуль камеры просто не уместился по толщине. Вместо этого за безопасность отвечает фирменный сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Адаптивный интерфейс и новые сценарии использования

Немалая площадь внутреннего экрана заставила Apple пересмотреть подходы к взаимодействию с мобильной ОС.

Чтобы 7,6-дюймовым дисплеем было удобно управлять одной рукой, разработчики из Купертино сместили док-панель и меню на боковую часть экрана.

В разложенном состоянии приложения адаптируются под планшетную версию iPadOS: например, в Mail или Slack отображается больше боковых панелей и деталей.

Пользователи впервые получили возможность изменять размер окон двух приложений "на ходу", а также перетаскивать между ними контент (например, фотографии из галереи в мессенджер).

Кроме того, появились эксклюзивные функции для двух экранов:

Камера - во время съемки людей внешний экран может отображать анимацию, чтобы привлечь внимание детей;

- во время съемки людей внешний экран может отображать анимацию, чтобы привлечь внимание детей; FaceTime - во время видеозвонков смартфон может одновременно транслировать live-поток с передней и основной камер.

Цены, конфигурации и позиционирование на рынке

За новый формат покупателям придется существенно доплатить:

Базовая версия на 256 ГБ будет стоить от 2000 долларов;

будет стоить от 2000 долларов; Топовая конфигурация на 2 ТБ обойдется в 3000 долларов.

Старт продаж в фирменных магазинах запланирован на октябрь.

Отметим, что iPhone Duo оказался дороже ближайших конкурентов от Google и Samsung - модели Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Fold 8 стартуют от 1 899 долларов.

Впрочем, он остается дешевле премиального Galaxy Fold 8 Ultra, который оценили в 2 099 долларов.