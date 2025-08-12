ua en ru
Ера перемог і кардинальних змін: карти Таро пророкують нове життя цим знакам Зодіаку

Вівторок 12 серпня 2025 06:08
Ера перемог і кардинальних змін: карти Таро пророкують нове життя цим знакам Зодіаку Таро-гороскоп на вівторок (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

12 серпня обіцяє стати особливим днем для трьох знаків Зодіаку. Їхнє життя заграє по-новому, прийдуть щастя та кардинальні зміни.

Кому Таро-гороскоп на вівторок обіцяє початок нової ери, розповідає РБК-Україна.

Овен

На 12 серпня вам випала карта "Сонце", це знак відродження і впевненості. Настає момент, коли все, що було в тіні, виходить на світло. Сумніви відступають, а на перший план виходить відчуття власної сили і ясність цілей. На вас чекають великі перемоги та сміливі рішення, які змінять все.

Порада на вівторок: не витрачайте енергію на сумніви. Починайте те, що давно хотіли зробити, навіть якщо здається, що момент не ідеальний. Сонце допоможе перетворити невпевненість на рішучість, а мрію на дію.

Рак

Ваша карта на 12 серпня - "Світ". Вона обіцяє завершення одного великого етапу та вихід на абсолютно новий рівень. Це день підбиття підсумків, коли ви побачите, як попередні труднощі склалися в логічну картину. Доля дасть вам шанс на розширення горизонтів - від нових подорожей до переходу на роботу мрії.

Порада на вівторок: сміливо закривайте двері, за якими вже немає нічого важливого. Зробіть крок назустріч тому, що відкривається попереду, навіть якщо воно здається незвичним або трохи лякає. Нова ера вже на вас чекає.

Водолій

Вам випала карта "Колесо Фортуни", це яскравий знак того, ваше життя дуже сильно зміниться. Доля підкине шанс, який неможливо проігнорувати. Це може бути нове знайомство, неочікуваний дзвінок, запрошення чи ідея, яка з’явиться раптово. Зміни можуть виглядати хаотично, але згодом ви зрозумієте, що все було правильно.

Порада на вівторок: не намагайтеся контролювати кожен крок. Відпустіть надмірний контроль і дозвольте подіям влаштувати "революцію". На вас чекають неймовірні зміни, довіртеся Всесвіту.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Hindustan Times.

